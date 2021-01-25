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تجدد العزل العام يقلق السوق النفطية.. وبرنت عند 55 دولاراً

النفط الصخري
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى 55.38 دولار للبرميل
أسعار النفط

تجدد العزل العام يقلق السوق النفطية.. وبرنت عند 55 دولاراً

المؤشرات على طلب أضعف تضغط على السوق

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة – رويترز

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، إذ أثار تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19 مخاوف جديدة بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 55.38 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.26 دولار للبرميل منخفضا بمقدار سنت.

وقال محللو إيه.إن.زد: "المؤشرات على طلب أضعف تضغط على السوق"، في إشارة إلى إجراءات العزل العام في هونغ كونغ والصين وربما فرنسا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، مما يقيد أنشطة الشركات واستهلاك الوقود.

وأعلنت الصين عن قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 اليوم، مما يُلقي بظلاله على آفاق الطلب في أكبر مستهلك في العالم للطاقة، والركيزة الأساسية لقوة استهلاك النفط العالمي.

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ويوم الجمعة الماضي، تعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت على نحو مفاجئ 4.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 يناير كانون الثاني مقابل توقعات بانخفاض 1.2 مليون برميل.

وكشفت بيانات من بيكر هيوز، أن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات حفر للتنقيب عن النفط والغاز في الأسبوع المنتهي في 22 يناير كانون الثاني وذلك للأسبوع التاسع على التوالي، لكن عددها ما زال منخفضا 52% مقارنة مع هذا الوقت من العام الماضي.

وتلقت الأسعار بعض الدعم في الأسابيع الأخيرة من تخفيضات إنتاج إضافية تنفذها السعودية أكبر مُصدر في العالم.

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