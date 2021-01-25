أوقف حرس المنشآت النفطية في ليبيا جميع صادرات النفط من موانئ رأس لانوف والسدرة والحريقة، واصفين هذا في بيان بأنه نزاع بشأن أجور.

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى المؤسسة الوطنية للنفط للحصول على تعقيب.

إلى ذلك، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، توجهه مع فريق من الاتحاد الأوروبي إلى بنغازي لعقد سلسلة من اللقاءات حول الوضع الاقتصادي والإجراءات الضرورية لتحسين الوضع المعيشي لجميع الليبيين.

وفي هذا السياق، أصد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج تعليماته العاجلة بصرف مرتبات جهاز حرس المنشآت النفطية، الذي أعلن اليوم، دخوله في اعتصام وإيقاف تصدير النفط بسبب توقف صرف مرتباته.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد قال الأسبوع الماضي، إن إيرادات البلاد من النفط والغاز تراجعت 92% العام الماضي، بعد توقف معظم الصادرات بفعل حصار ظل مفروضا على المنشآت النفطية لشهور.

وأوضح البنك المركزي في طرابلس إن إيرادات 2020 بلغت 2.9 مليار دينار (652 مليون دولار)، انخفاضا من 31.4 مليار دينار في 2019.

وإنتاج الخام وصادراته تحت مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس، لكنها لا تتفق مع أرقام البنك بشأن الإيرادات.

عانت ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي ودعمها حلف شمال الأطلسي، وتعرضت منشآت الطاقة، مصدر ثروة البلاد الرئيسي، للهجوم مرارا من القوات المتحاربة.