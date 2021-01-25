.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تراجع 49% بفاتورة الأردن النفطية

اقتصاد الأردن مناسبة
العاصمة عمان
النفط

تراجع 49% بفاتورة الأردن النفطية

البلد يستورد أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 48.5% خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي.

وبلغت قيمة تلك الواردات في تلك الأشهر حوالي 1.11 مليار دينار (1.56 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم الاثنين.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2019 نحو 2.16 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد