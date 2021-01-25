انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 48.5% خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي.

وبلغت قيمة تلك الواردات في تلك الأشهر حوالي 1.11 مليار دينار (1.56 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم الاثنين.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2019 نحو 2.16 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.