أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأدوار السعودية وروسيا وأميركا في تحقيق استقرار أسعار الطاقة.

وقال بوتين في كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن ضمان التنمية الإيجابية في العالم هو مسؤوليتنا المشتركة.

بوتين أشار أيضا إلى المشاكل التي سببها الوباء، مثل عدم التوازن والتي تراكمت بالفعل في العالم.

وأضاف بوتين "بالطبع، لا توجد أوجه تشابه في التاريخ، لكن بعض الخبراء، وأنا أحترم رأيهم، يربطون الوضع الحالي بالثلاثينيات من القرن الماضي".

وتابع الرئيس الروسي "من الصعب حقا عدم ملاحظة التحولات الأساسية في الاقتصاد العالمي، والسياسة، والحياة الاجتماعية، والتكنولوجيا. لقد أدى وباء فيروس كورونا، الذي أصبح يمثل تحديا خطيرا للبشرية جمعاء، إلى إحداث تغييرات هيكلية".

وشدد بوتين "إننا نشهد أزمة في النماذج والأدوات السابقة للتنمية الاقتصادية، وزيادة في التقسيم الطبقي الاجتماعي على المستوى العالمي وفي بعض البلدان الفردية. لقد تحدثنا عن هذا من قبل، ولكنه يتسبب اليوم في استقطاب حاد في وجهات النظر العامة، ويحفز نمو الشعبوية واليمين واليسار الراديكالي والتطرفات الأخرى".