.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بوتين يشيد بأدوار السعودية وروسيا وأميركا في تحقيق استقرار أسعار الطاقة

بوتين
فلاديمير بوتين
أسعار النفط

بوتين يشيد بأدوار السعودية وروسيا وأميركا في تحقيق استقرار أسعار الطاقة

قال إن من الصعب عدم ملاحظة التحولات الأساسية في الاقتصاد العالمي والسياسة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأدوار السعودية وروسيا وأميركا في تحقيق استقرار أسعار الطاقة.

وقال بوتين في كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن ضمان التنمية الإيجابية في العالم هو مسؤوليتنا المشتركة.

بوتين أشار أيضا إلى المشاكل التي سببها الوباء، مثل عدم التوازن والتي تراكمت بالفعل في العالم.

وأضاف بوتين "بالطبع، لا توجد أوجه تشابه في التاريخ، لكن بعض الخبراء، وأنا أحترم رأيهم، يربطون الوضع الحالي بالثلاثينيات من القرن الماضي".

وتابع الرئيس الروسي "من الصعب حقا عدم ملاحظة التحولات الأساسية في الاقتصاد العالمي، والسياسة، والحياة الاجتماعية، والتكنولوجيا. لقد أدى وباء فيروس كورونا، الذي أصبح يمثل تحديا خطيرا للبشرية جمعاء، إلى إحداث تغييرات هيكلية".

وشدد بوتين "إننا نشهد أزمة في النماذج والأدوات السابقة للتنمية الاقتصادية، وزيادة في التقسيم الطبقي الاجتماعي على المستوى العالمي وفي بعض البلدان الفردية. لقد تحدثنا عن هذا من قبل، ولكنه يتسبب اليوم في استقطاب حاد في وجهات النظر العامة، ويحفز نمو الشعبوية واليمين واليسار الراديكالي والتطرفات الأخرى".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد