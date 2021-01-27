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"سوناطراك" تتوقع زيادة في الإنتاج والمبيعات في 2021

سوناطراك
شركة سوناطراك الجزائرية
النفط

"سوناطراك" تتوقع زيادة في الإنتاج والمبيعات في 2021

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء، زيادة في الإنتاج والمبيعات في 2021.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن توفيق حكار المدير العام لمجمع سوناطراك قوله "سنة 2021 ستشهد في مجال النشاطات العملياتية نموا في الإنتاج والمبيعات".

وقال إن الشركة ستبقي الصادرات السنوية فوق 90 مليون طن من المكافئ البترولي مع بدء الإنتاج من حقول جديدة في جنوب غرب وجنوب شرق البلاد.

وأضاف أن برنامج الاستثمار "الخماسي" لسوناطراك سيرتفع إلى 40 مليار دولار، 51% منها بالدينار الجزائري، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقال حكار إنه رغم "الظرف الصعب للغاية الذي مر به المجمع خلال سنة 2020 والمترتب على انتشار فيروس كورونا وأزمة الأسواق البترولية والغازية فإن صمود سوناطراك سمح لها بمواجهة نتائج هذه الأزمة المزدوجة غير المسبقة من خلال الحد من تأثيرها على نشاطاتها العملياتية وامكانياتها المالية".

وأضاف أن الشركة حققت 18 اكتشافا جديدا للنفط والغاز العام الماضي.

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