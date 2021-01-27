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معهد البترول: هبوط "مفاجئ" في مخزونات النفط الأميركية

نفط أميركا مناسبة
هبطت مخزونات الخام الأميركية 5.3 مليون برميل
النفط

معهد البترول: هبوط "مفاجئ" في مخزونات النفط الأميركية

هبطت مخزونات الخام 5.3 مليون برميل

متابع الغاء المتابعة

نيويورك – رويترز

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أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير كانون الثاني إلى حوالي 481.4 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 430 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ارتفعت 3.1 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد 1.8 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 361 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجعت 470 ألف برميل يوميا.

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