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متوسط سعر خام دبي يرتفع إلى 54.77 دولار للبرميل في يناير

نفط مناسبة
منشأة نفطية
أسعار النفط

متوسط سعر خام دبي يرتفع إلى 54.77 دولار للبرميل في يناير

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سنغافورة - رويترز

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قال مصدران بسوق النفط اليوم الاثنين إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع للشهر الثالث علي التوالي في يناير كانون الثاني إلى 54.772 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير شباط من العام الماضي.

يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

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