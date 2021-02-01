بلغت نسبة الامتثال بتخفيضات أوبك بلس 99% في يناير، بحسب مصادر لوكالة بلومبيرغ.

وتعد هذه النسبة مخالفة لمسح أجرته رويترز أظهر أن نسبة الامتثال ارتفعت إلى 103% في يناير مقابل 99% في ديسمبر.

وكان تحالف أوبك بلاس قد خفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وهو ما يمثل 7% من المعروض العالمي.

وستتم مراجعة بيانات الامتثال يوم الثلاثاء من قبل اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلاس التي ستقدم تقييمها إلى لجنة المتابعة الوزارية المشتركة التي تجتمع الأربعاء.

ومن غير المرجح أن توصي لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بأي تغييرات في سياسة التخفيضات الحالية.

وسيبلغ مستوى خفض الإنتاج لأوبك بلاس 8.125 مليون برميل يوميا في فبراير الجاري، وذلك بعد قرار السعودية خفضا طوعيا لإنتاجها بمليون برميل يوميا في فبراير ومارس.

وقررت أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.