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العراق.. ارتفاع الصادرات النفطية لـ2.9 مليون برميل في يناير

صادرات النفط العراقي
عزز ارتفاع أسعار النفط إيرادات العراق النفطية لشهر يناير إلى 4.74 مليار دولار
اقتصاد العراق

العراق.. ارتفاع الصادرات النفطية لـ2.9 مليون برميل في يناير

الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 2.77 مليون برميل يوميا في يناير

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بغداد – رويترز

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قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن صادرات العراق النفطية زادت إلى 2.868 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، من 2.846 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 2.77 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني ارتفاعاً من 2.75 مليون برميل يوميا قبل شهر.

وبلغ متوسط الشحنات من كركوك إلى ميناء جيهان التركي 98 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وعزز ارتفاع أسعار النفط إيرادات العراق النفطية لشهر يناير كانون الثاني إلى حوالي 4.74 مليار دولار بمتوسط سعر للبرميل بلغ 53.294 دولار. وإيرادات النفط هي مصدر الدخل الرئيسي للعراق.

وباع العراق الخام بمتوسط سعر 47.765 دولار للبرميل في ديسمبر كانون الأول.

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