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النفط يصعد.. عقود برنت تتخطى 56 دولاراً للبرميل

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مصفاة للنفط
النفط

النفط يصعد.. عقود برنت تتخطى 56 دولاراً للبرميل

عقود الخام الأميركي تصعد إلى 53 دولاراً للبرميل

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العربية.نت

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صعدت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار، ليبلغ خام برنت 56.03 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأميركي إلى 53.08 دولار، بحسب "رويترز".

وقال غولدمان ساكس، إن أسعار النفط قد تصعد إلى 65 دولارا للبرميل بحلول يوليو/تموز في ظل شح بإمدادات الخام في السوق وانتعاش بطيء للطلب.

وقال البنك في مذكرة الأحد، إن بيانات تشير إلى عجز 2.3 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2020 على خلفية ارتفاع الطلب وتراجع الإمدادات من منتجين خارج مجموعة أوبك+.

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ويتوقع البنك عجزا بـ900 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2021، وهو مستوى أعلى من توقعاته السابقة عند 500 ألف برميل يوميا.

كما توقع البنك ارتفاع الطلب 5.3 مليون برميل يوميا في الشهور الستة حتى يوليو، انخفاضا من 6.8 مليون برميل يوميا في توقعاته السابقة.

وتعهدت السعودية بتنفيذ تخفيضات إضافية طوعية لإنتاج النفط في فبراير/شباط ومارس/آذار، في حين اتفق أغلب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في إطار مجموعة أوبك+ على الإبقاء على الإنتاج ثابتا.

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