اتفقت شركة النفط العملاقة بي.بي اليوم الاثنين على بيع حصة 20% في المنطقة 61 في سلطنة عمان إلى شركة الطاقة المملوكة للحكومة بي.تي.تي للتنقيب والإنتاج التايلاندية مقابل 2.6 مليار دولار.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن إنها ستواصل تشغيل المنطقة، التي تحوي إحدى أكبر مشاريع تطوير الغاز المحكم في الشرق الأوسط، بحصة 40%.

والصفقة خطوة أخرى صوب هدف بي.بي لبيع أصول بقيمة 25 مليار دولار بحلول 2025 بهدف خفض الدين والاستعداد لتحولها صوب الموارد المتجددة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـBP برنارد لوني "نحن ملتزمون بأنشطة بي.بي في عمان، ويسمح لنا هذا الاتفاق بالبقاء في قلب هذا المشروع العالمي المستوى بينما نحرز تقدما مهما في برنامجنا للتخارج من الاستثمارات على مستوى العالم".

من جانبها، قالت شركة بي.تي.تي.إي.بي إن الشراء يتلاءم مع استراتيجيتها للتركيز على المناطق وفيرة الإنتاج في الشرق الأوسط والدخول في شراكة مع شركات نفط وغاز كبيرة.

أضافت في بيان "سيتلاءم هذا الاستثمار بشكل جيد مع استراتيجيتنا لزيادة محفظة الغاز، بهدف تقليص أثر تقلب أسعار النفط والانخراط في استراتيجية سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال".

وأوضحت شركة النفط والغاز التايلاندية أنها ستمول الشراء باستخدام النقدية الموجودة لديها.

وقالت بي.بي إن المنطقة 61 تضم بالفعل مرحلتي تطوير، إحداهما مشروع خزان للغاز المحكم، وهو أحد أكبر مشروعات أنشطة المنبع في سلطنة عمان، ومشروع غزير الذي بدأ الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول.