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غولدمان ساكس يتوقع ارتفع أسعار النفط لـ65 دولاراً يوليو المقبل

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النفط

غولدمان ساكس يتوقع ارتفع أسعار النفط لـ65 دولاراً يوليو المقبل

شح بإمدادات الخام في السوق وانتعاش بطيء للطلب

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دبي - رويترز

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قال غولدمان ساكس إن أسعار النفط قد تصعد إلى 65 دولارا للبرميل بحلول يوليو/تموز في ظل شح بإمدادات الخام في السوق وانتعاش بطيء للطلب.

وقال البنك في مذكرة الأحد، إن بيانات تشير إلى عجز 2.3 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2020 على خلفية ارتفاع الطلب وتراجع الإمدادات من منتجين خارج مجموعة أوبك+.

ويتوقع البنك عجزا بـ900 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2021، وهو مستوى أعلى من توقعاته السابقة عند 500 ألف برميل يوميا.

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وقال البنك إن هذا قد يساعد في رفع خام القياس برنت إلى 65 دولارا للبرميل بحلول يوليو/تموز، إذ يتسبب انخفاض استثمار القطاع في الإمدادات في توجيه الاحتمالات صوب الصعود في 2022. وتجاوز برنت 55 دولارا، اليوم الاثنين.

وتوقع البنك ارتفاع الطلب 5.3 مليون برميل يوميا في الشهور الستة حتى يوليو، انخفاضا من 6.8 مليون برميل يوميا في توقعاته السابقة.

وتعهدت السعودية بتنفيذ تخفيضات إضافية طوعية لإنتاج النفط في فبراير/شباط ومارس/آذار، في حين اتفق أغلب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في إطار مجموعة أوبك+ على الإبقاء على الإنتاج ثابتا.

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