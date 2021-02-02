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أسعار النفط تبلغ ذروة 12 شهراً.. وخام برنت عند 58 دولاراً

Equinor’s Johan Sverdrup oilfield platforms and accommodation jack-up rig Haven are pictured in the North Sea, Norway. (File photo: Reuters)
تتواصل المكاسب في سوق نفطية أربكها ضعف الطلب خلال كورونا
أسعار النفط

أسعار النفط تبلغ ذروة 12 شهراً.. وخام برنت عند 58 دولاراً

بعد أن أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإمدادات بما  يتماشى تقريباً مع التزاماتهم

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لندن – رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يقارب 12 شهرا بعدما أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإمدادات بما ينسجم تقريبا مع تعهداتهم.

وبحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 2.6% عند 57.83 دولار للبرميل، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ومسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير شباط من العام الماضي.

وزاد الخام الأميركي 2.7% إلى 55.03 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين ارتفع أكثر من 2% في الجلسة السابقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل مارس آذار.

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وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من الخام للشهر السابع على التوالي في يناير كانون الثاني لكن الزيادة جاءت أقل من المتوقع.

من المقرر أيضا تنفيذ تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يوميا من السعودية، أكبر منتج في أوبك، من بداية فبراير شباط وحتى نهاية مارس آذار.

وقال يو.بي.إس "مع سعي أوبك وحلفائها (أوبك+) للإبقاء على إنتاج النفط العالمي دون الطلب، نتوقع استمرار تراجع المخزونات البترولية".

وتوقع بنك الاستثمار أن يصل سعر خام برنت إلى 63 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من العام و65 دولارا بحلول الربع الأول من 2022.

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