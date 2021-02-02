أظهر عرض تقديمي لأوبك أن عجز سوق النفط سيبلغ ذروة عند مليوني برميل يوميا في مايو.

ولفت إلى أن لجنة لأوبك+ تتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 97.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2021 بموجب تصور أساسي.

وبموجب تصور بديل يتضمن طلبا أقل على النفط، ستتحول السوق إلى فائض 600 ألف برميل يوميا في أبريل 2021 و100 ألف برميل يوميا في ديسمبر 2021، وفق أوبك.

إلى ذلك، يتوقع خبراء أوبك+ هبوط مخزونات النفط في كل شهر من 2021، لتتراجع 406 ملايين برميل في 2021 بموجب تصور محتمل أساسي.

وفي سياق متصل، أظهرت وثيقة من أوبك خفض النمو المتوقع للطلب على النفط إلى 5.60 مليون برميل يوميا من 5.90 مليون برميل يوميا في تقرير يناير.

وارتفعت أسعار النفط نحو 1%، بعد أن أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإمدادات بما يتماشى تقريبا مع التزاماتهم، لتتواصل المكاسب في سوق أربكها ضعف الطلب خلال جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 56.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش، في مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع سعر الخام الأميركي 52 سنتا أو 1% إلى 54.07 دولار للبرميل. كان كلا العقدين ارتفع أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.