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إنتاج روسيا من النفط يرتفع إلى 10.16 مليون برميل يوميا

نفط روسيا
صورة تعبيرية عن النفط الروسي
النفط

إنتاج روسيا من النفط يرتفع إلى 10.16 مليون برميل يوميا

بجانب مكثفات الغاز

متابع الغاء المتابعة

موسكو - رويترز

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زاد إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.16 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني من 10.04 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات رويترز المبنية على تقرير أوردته إنترفاكس استند إلى بيانات من وزارة الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 42.96 مليون طن في يناير كانون الثاني، بالمقارنة مع 42.46 مليون طن في ديسمبر كانون الأول.

وكشفت بيانات حكومية صدرت في 20 يناير الماضي أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تفوقت على روسيا لتحتفظ بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في 2020.

وظل طلب الصين على النفط قويا في العام الماضي على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 قوضت الطلب على الوقود في بقية الأنحاء.

واشترت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، 542.4 مليون طن من النفط الخام في 2020 أو 10.85 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل زيادة 7.3%، على أساس سنوي.

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