أعلنت كونوكو فيليبس، الثلاثاء، عن خسائر فصلية أقل من المتوقع بفضل ارتفاع أسعار الخام، وهو ما جعل أيضا أكبر منتج مستقل للنفط في الولايات المتحدة يرفع ميزانيته الاستثمارية لعام 2021.

تتمسك أسعار النفط الخام بمكاسبها منذ انتعاش في أواخر 2020 بعد تراجع ناجم عن فيروس كورونا، ولامس خام برنت 58 دولارا للبرميل اليوم.

وحددت كونوكو فيليبس، التي أتمت في يناير كانون الثاني استحواذها على كونشو ريسورسز المنافسة بقيمة 13.3 مليار دولار في أكبر استحواذ صاف بقطاع النفط الصخري منذ 2011، ميزانية إنفاق لعام 2021 بقيمة 5.5 مليار دولار، والتي من المقرر استخدام معظمها للحفاظ على الإنتاج الحالي.

وقالت الشركة إن نحو 400 مليون دولار فقط ستُستثمر في مشروعات كبرى، بشكل أساسي في آلاسكا، ونشاط تقييم الاستكشاف. وزاد صافي خسائر الشركة إلى 772 مليون دولار في الربع الرابع من العام المالي الماضي، مقارنة مع 450 مليون دولار مع الربع المماثل من العام السابق.