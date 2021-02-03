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أوبك: العراق ملتزم بخفض وتعويض إنتاج النفط الزائد

نفط العراق
نفط العراق
النفط

أوبك: العراق ملتزم بخفض وتعويض إنتاج النفط الزائد

بعد ارتفاع الصادرات النفطية العراقية لـ2.9 مليون برميل في يناير

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال بيان لمنظمة أوبك، اليوم الأربعاء، إن العراق مازال ملتزما بالامتثال الكامل لتخفيضات نفط أوبك+ والتعويض عن أحجام الإنتاج الزائد عملا بقرارات أوبك وحلفائها، بحسب "رويترز".

وأعلنت وزارة النفط العراقية، أن صادرات العراق النفطية زادت إلى 2.868 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، من 2.846 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 2.77 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني ارتفاعاً من 2.75 مليون برميل يوميا قبل شهر.

وبلغ متوسط الشحنات من كركوك إلى ميناء جيهان التركي 98 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وعزز ارتفاع أسعار النفط إيرادات العراق النفطية لشهر يناير كانون الثاني إلى حوالي 4.74 مليار دولار بمتوسط سعر للبرميل بلغ 53.294 دولار. وإيرادات النفط هي مصدر الدخل الرئيسي للعراق.

وباع العراق الخام بمتوسط سعر 47.765 دولار للبرميل في ديسمبر كانون الأول.

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