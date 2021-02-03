.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير لبناني: العراق سيزود لبنان بالوقود لتوليد الكهرباء

انقطاع للكهرباء في لبنان (رويترز)
انقطاع للكهرباء في لبنان (رويترز) - أرشيفية
لبنان

وزير لبناني: العراق سيزود لبنان بالوقود لتوليد الكهرباء

من المقرر أن يتلقى لبنان 500 ألف طن من زيت الوقود من العراق في 2021

متابع الغاء المتابعة

بيروت – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال القائم بأعمال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يتلقى لبنان 500 ألف طن من زيت الوقود من العراق في 2021 لتوليد الكهرباء.

وأفاد غجر، للصحافيين، أن وزارة الطاقة ستشتري أيضا شحنات فورية من الوقود وأنها تلقت عروضا من عدة شركات محلية وأجنبية.

تواجه المنازل والشركات في لبنان انقطاعات يومية للكهرباء تستمر لعدة ساعات بسبب عجز شركة الكهرباء الحكومية عن تلبية الطلب، وهو ما يضطر الكثيرين إلى استخدام مولدات الكهرباء الخاصة.

أين ذهبت مليارات الكهرباء في لبنان؟ آراء سياسية أين ذهبت مليارات الكهرباء في لبنان؟

وقال الوزير "نحن اليوم نشتري حوالي 4 شحنات في الشهر"، مضيفا أن الشحنة الواحدة نحو 35 ألف طن.

إلى ذلك، أوضح غجر أن الوقود العراقي الثقيل لا يتماشى مع بعض احتياجات لبنان، لكن شركة عراقية قد ترتب عملية مبادلة بنوع آخر من الوقود أكثر ملاءمة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قال أمس الثلاثاء، إنه وافق على صفقة لتوريد 500 ألف طن من الوقود للبنان سنويا.

وأفاد غجر أن احتياطيات لبنان من الوقود لا تزيد عادة على شهر أو شهرين، لأن الاحتفاظ باحتياطيات تكفي 6 أشهر سيكون باهظ التكلفة للبلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية عميقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد