قال القائم بأعمال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يتلقى لبنان 500 ألف طن من زيت الوقود من العراق في 2021 لتوليد الكهرباء.

وأفاد غجر، للصحافيين، أن وزارة الطاقة ستشتري أيضا شحنات فورية من الوقود وأنها تلقت عروضا من عدة شركات محلية وأجنبية.

تواجه المنازل والشركات في لبنان انقطاعات يومية للكهرباء تستمر لعدة ساعات بسبب عجز شركة الكهرباء الحكومية عن تلبية الطلب، وهو ما يضطر الكثيرين إلى استخدام مولدات الكهرباء الخاصة.

وقال الوزير "نحن اليوم نشتري حوالي 4 شحنات في الشهر"، مضيفا أن الشحنة الواحدة نحو 35 ألف طن.

إلى ذلك، أوضح غجر أن الوقود العراقي الثقيل لا يتماشى مع بعض احتياجات لبنان، لكن شركة عراقية قد ترتب عملية مبادلة بنوع آخر من الوقود أكثر ملاءمة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قال أمس الثلاثاء، إنه وافق على صفقة لتوريد 500 ألف طن من الوقود للبنان سنويا.

وأفاد غجر أن احتياطيات لبنان من الوقود لا تزيد عادة على شهر أو شهرين، لأن الاحتفاظ باحتياطيات تكفي 6 أشهر سيكون باهظ التكلفة للبلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية عميقة.