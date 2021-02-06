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تونس ترفع أسعار الوقود لمواجهة عجز الميزانية

تونس وقود
محطة للتزود بالوقود في تونس
اقتصاد تونس

تونس ترفع أسعار الوقود لمواجهة عجز الميزانية

أول زيادة في عامين

متابع الغاء المتابعة

تونس - رويترز

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رفعت تونس، الجمعة، أسعار الوقود بنحو 2% وهي أول زيادة في عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز في الميزانية.

وقالت وزارة الطاقة في بيان، إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.

وقلصت تونس في العام الماضي أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ نزلت أسعار النفط في السوق العالمية.

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن عجز تونس المالي قد يتجاوز 9% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.

تواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في قرابة 4 عقود.

وتستهدف ميزانية 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6%.

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