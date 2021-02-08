وقع وزير الطاقة العماني محمد الرمحي اتفاقا للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع مجان إينرجي لتطوير منطقة الامتياز 71.

وكانت شركة النفط العملاقة بي.بي "BP" قد اتفقت سابقاً على بيع حصة 20% في المنطقة 61 في سلطنة عمان إلى شركة الطاقة المملوكة للحكومة بي.تي.تي للتنقيب والإنتاج التايلاندية مقابل 2.6 مليار دولار.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن آنذاك، إنها ستواصل تشغيل المنطقة، التي تحوي إحدى أكبر مشاريع تطوير الغاز المحكم في الشرق الأوسط، بحصة 40%.

والصفقة خطوة أخرى صوب هدف بي.بي لبيع أصول بقيمة 25 مليار دولار بحلول 2025 بهدف خفض الدين والاستعداد لتحولها صوب الموارد المتجددة.

وقالت بي.بي إن المنطقة 61 تضم بالفعل مرحلتي تطوير، إحداهما مشروع خزان للغاز المحكم، وهو أحد أكبر مشروعات أنشطة المنبع في سلطنة عمان، ومشروع غزير الذي بدأ الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول.