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الاتحاد الأوروبي: خزان صافر قنبلة موقوتة بالبحر الأحمر

خزان صافر النفطي العائم
النفط

الاتحاد الأوروبي: خزان صافر قنبلة موقوتة بالبحر الأحمر

أزمة اليمن تهدد اليمنيين بالمجاعة والمنطقة بعدم الاستقرار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من مخاطر خزان صافر النفطي في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمني، معتبرا أن أزمة اليمن تهدد اليمنيين بالمجاعة والمنطقة بعدم الاستقرار.

وطالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم إزاء تلاعب ميليشيا الحوثي الانقلابية بملف ناقلة النفط صافر، وذلك غداة إعلان الأمم المتحدة عن الأسبوع الماضي عرقلة ميليشيا الحوثي لمهمة البعثة الأممية لصيانتها.

واتهمت ميليشيا الحوثي باتخاذ ناقلة صافر رهينة للضغط على المجتمع الدولي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تصريح الأمم المتحدة عن عرقلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمهمة البعثة الفنية التابعة للأمم المتحدة لتقييم وصيانة ناقلة النفط صافر والذي كان مقررا لها مطلع مارس القادم متأخر، وجاء بعد انقلاب الميليشيا للمرة الرابعة على اتفاقات مشابهة.

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وكانت الأمم المتحدة عبرت عن أسفها لعدم حصولها على خطاب ضمانات أمنية من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن إجراءات نشر فريق الخبراء لصيانة السفينة صافر العائمة قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر.

كما أعربت المنظمة الدولية عن قلقها البالغ إزاء المؤشرات التي تفيد بأن جماعة الحوثي تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على مهمة الخبراء.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن عدم تلقي المنظمة الدولية ردا من قبل ميليشيا الحوثي، قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في مهمة الخبراء وإلى زيادة تكلفة المهمة بمئات آلاف الدولارات.

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