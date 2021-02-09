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خط أنابيب نورد ستريم 2 بالمياه الدنماركية يكتمل في أبريل

A road sign directs traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, Germany, Sept. 10, 2020. (Reuters)
شارة لخط نوردستريم 2
النفط

خط أنابيب نورد ستريم 2 بالمياه الدنماركية يكتمل في أبريل

العمل كان معلقاً بخط الغاز بسبب عقوبات أميركية

متابع الغاء المتابعة

موسكو - رويترز

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نقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن مسؤول بشركة الغاز الروسية جازبروم قوله اليوم الثلاثاء، إن مشروع نورد ستريم 2 يخطط لإتمام تشييد خط الأنابيب المزدوج في المياه الدنماركية في أبريل نيسان 2021.

وقدمت السلطات البحرية الدنماركية إطارا زمنيا مماثلا أمس الاثنين.

وكان تشييد خط الأنابيب قد جرى تعليقه في ديسمبر كانون الأول 2019 بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع، لكن الحكومة الألمانية تمسكت به واستؤنف العمل.

وخط الأنابيب شبه مكتمل لكن ما زال هناك 120 كيلومترا من الأنابيب يجب تشييدها في المياه الدنمركية بالإضافة إلى حوالي 30 كيلومترا في المياه الألمانية قبل أن يصل إلى البر عند بلدة لوبمين الساحلية في شمال ألمانيا.

ويوم السبت الماضي، قال الكونسورتيوم الذي يقف وراء خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا إنه استأنف إرساء الأنابيب في المياه الدنمركية على الرغم من ضغوط متزايدة على المشروع من واشنطن.

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