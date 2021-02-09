خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 180 ألف برميل يوميا إلى 5.38 مليون برميل يوميا.

ورفعت الإدارة، في توقعاتها الشهرية، تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2022 بمقدار 190 ألف برميل يوميا إلى 3.50 مليون برميل يوميا.

وزادت أسعار النفط من مكاسبها، إذ ارتفعت عقود الخام الأميركي أكثر من دولار إلى 57.88 دولار للبرميل.

وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 60 دولارا للبرميل لأول مرة في أكثر من عام، الاثنين، مدعومة بآمال انتعاش اقتصادي وقيود على الإمدادات من جانب مجموعة المنتجين التي تضم أوبك وحلفاءها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة لندن 1.2%. وارتفعت عقود تسوية أبريل بما يعادل 69 سنتا إلى 60.03 دولار للبرميل في بورصة "ICE" الأوروبية للعقود المستقبلية، وهو أعلى مستوى للنفط منذ 26 يناير 2020، وفقا لحسابات بلومبيرغ.

وارتفعت عقود خام تكساس تسوية شهر مارس، بنسبة 1.2% إلى 57.53 دولار للبرميل، في بورصة نيويورك التجارية بعد مكاسب بلغت 1.1% الجمعة الماضية.