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"كوفبك" الكويتية تحقق أكبر إنجاز استكشافي للغاز في تاريخها

كوفبك
الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك"
اقتصاد الكويت

"كوفبك" الكويتية تحقق أكبر إنجاز استكشافي للغاز في تاريخها

كشف مهم للغاز الطبيعي في ماليزيا

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دبي - العربية.نت

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حققت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك" كشفا مهما للغاز الطبيعي في ماليزيا.

ويعد الكشف "أكبر إنجاز استكشافي للغاز في تاريخ الشركة"، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبك"، نواف الصباح، قد قال في وقت سابق، إن الشركة تحافظ على إنتاجها من النفط على الرغم من التراجع في أسعار الخام والطلب العالمي على الطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصباح قوله، إن معدل إنتاج الشركة يبقى عند 108 آلاف برميل يوميا في المتوسط.

وتعمل كوفبك المملوكة للدولة خارج الكويت، ولديها مشروعات تنقيب وإنتاج في 13 دولة، حسب ما يفيد موقعها الإلكتروني.

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