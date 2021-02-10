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أكبر مجموعة نفطية في الأرجنتين تتخلف عن سداد ديون 6.2 مليار دولار

ypf
شركة YPF الأرجنتينية
النفط

أكبر مجموعة نفطية في الأرجنتين تتخلف عن سداد ديون 6.2 مليار دولار

في إرجاء آخر لحظة لقطاع الطاقة المتعثر في البلاد

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دبي – العربية.نت

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ستتجنب أكبر شركة نفط في الأرجنتين التخلف عن سداد ديونها البالغة 6.2 مليار دولار، بعد أن توصلت يوم الأحد إلى اتفاق مع أكثر دائنيها العدوانيين، في إرجاء آخر لحظة لقطاع الطاقة المتعثر في البلاد.

ورفض دائنو شركة YPF الأرجنتينية، بما في ذلك فيداليتي، وأشمور، وبلاك روك، عروض إعادة الهيكلة الأولية للمجموعة.

ومع ذلك، بعد عطلة نهاية الأسبوع من المفاوضات المكثفة بعد فشل YPF في تأمين قبول كافٍ لعرض إعادة الهيكلة بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة، أكدت الشركة يوم الاثنين أن عدداً كافياً من المستثمرين الذين يحملون سندات YPF المستحقة في عام 2021 وافقوا على تمديد دفع فائدة حرج بقيمة 413 مليون دولار مستحق 23 مارس.

وكانت المواجهة المتوترة ناجمة عن لوائح البنك المركزي التي تهدف إلى دعم احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة التي كانت ستمنع YPF من سداد دفعة مارس، والتي كان يجب أن تكون بالدولار.

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خلقت قيود البنك المركزي وضعا غير مريح، حيث قال كبير المسؤولين الماليين في الشركة أليخاندرو ليو، "كان علينا أن نشرح للسوق أننا مجرد شركة أرجنتينية أخرى تخضع للوائح، مما أجبرنا على إعادة تمويل ديوننا". وقال إنه عقد أكثر من 50 اجتماعا وجها لوجه مع المستثمرين"، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

سترجأ إعادة الهيكلة أكثر من ملياري دولار من مدفوعات الديون حتى عام 2023 واستبدال السندات القديمة بثلاثة سندات جديدة، بما في ذلك السندات المدعومة بالتصدير والتي تستحق في عام 2026 والتي توفر حماية أكثر من الديون غير المضمونة.

عبء ديون YPF هو ما يقرب من 4 أضعاف قيمتها السوقية التي تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار بعد أن انخفض سعر سهمها بأكثر من النصف خلال العام الماضي.

تأسست في عام 1922، وتدهورت الموارد المالية للمجموعة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. حتى قبل أن يوجه الوباء ضربة قوية، سجلت YPF في عام 2019 خسائر بنحو 370 مليون دولار.

وقال المحلل المالي في بوينس آيرس، جوستافو بير، إن لوائح البنك المركزي أضرت بجميع شركات القطاع الخاص وقدرتها على الوصول إلى التمويل، مع ما يترتب على ذلك من آثار على مستويات الاستثمار في المستقبل.

أضاف، أن "إعادة الهيكلة هذه ليست ذات صلة فقط بـ YPF، ولكن أيضاً الإشارات الاقتصادية والسياسية المرسلة إلى المستثمرين بشكل عام"، مشيراً إلى أنه قد يتم تشجيع الشركات الأخرى الآن على إعادة هيكلة ديونها.

ساهمت قيود الصرف الأجنبي التي يفرضها البنك المركزي في انخفاض حاد في أسعار الديون السيادية للأرجنتين منذ إعادة هيكلتها بنجاح العام الماضي، مما وضع حداً للتخلف عن سداد ديونها التاسع منذ إعلان الاستقلال في عام 1816.

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