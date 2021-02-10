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هبوط حاد لمخزونات النفط الخام الأميركية

النفط

هبوط حاد لمخزونات النفط الخام الأميركية

 وفقاً لإدارة معلومات الطاقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين.

ونزلت مخزونات الخام 6.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير شباط إلى 469 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 985 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت 658 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 152 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط في بداية تداولات اليوم الأربعاء، تراجعا طفيفا، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.33% إلى 61.02 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأميركي بـ 0.22% إلى 58.23 دولار للبرميل، وفقا للبيانات التي اطلعت عليها "العربية.نت".

وسجلت عقود برنت عند التسوية 61.09 دولار للبرميل، مرتفعة 53 سنتا أو ما يعادل 0.88%. وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا، أو ما يعادل 0.67%، لتسجل عند التسوية 58.36 دولار للبرميل.

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وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 487 ألف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 790 ألف برميل.

وقال معهد البترول، إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 102 ألف برميل يوميا.

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