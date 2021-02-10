عبر وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، عن حرص بلاده على بقاء اتفاق أوبك+ صامدا ومستمرا ومتماسكا، مؤكداً إفادة صحفية في بغداد نقلتها وكالة "رويترز" أن العراق سيظل ملتزماً باتفاق أوبك+ ولن يطلب إعفاء "أبدا". وتوقع الوزير العراقي، أن يتراوح سعر النفط بين 58-63 دولارا للبرميل في العام الجاري.

وقال عبد الجبار إنه يأمل في احتمال حصول أرامكو السعودية على حصة في صفقة لتطوير حقل عكاس العراقي للغاز.

وأضاف أن تحالفا تقوده شركة تقديم الخدمات النفطية شلمبرجير يتصدر الآن المتنافسين للفوز بالمشروع، وإن العراق ينوي إلغاء اتفاق بشأن عكاس مع كوجاز الكورية الجنوبية في الأشهر المقبلة.

ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج في أوبك على صادرات النفط في كامل إيرادات الدولة تقريبا. وتضرر بشدة جراء انخفاض أسعار الخام العام الماضي، ويواجه صعوبات لسداد أجور العاملين في القطاع العام.

وبدأت صادرات النفط والأسعار في الارتفاع، وقال عبد الجبار إنه يتوقع أن تبلغ الصادرات العراقية في المتوسط 2.9 مليون برميل يوميا. وقال إن إنتاج العراق سيبلغ في المتوسط 3.6 مليون برميل يوميا في فبراير شباط إذا التزم إقليم كردستان بتخفيضات إنتاج النفط المقررة من أوبك+.

كما توقع أن تبقي أوبك+ سياسة الإنتاج دون تغيير خلال الاجتماع القادم، مؤكدا أن اتفاق فض الإنتاج ساهم في خفض مخزونات الخام.

من جانب آخر، أظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الأربعاء، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات مارس آذار المتجهة إلى آسيا.

وحددت سومو سعر بيع خام البصرة الخفيف الرسمي إلى آسيا بعلاوة 1.15 دولار للبرميل إلى خامي عمان ودبي القياسيين، مقارنة بعلاوة 1.10 دولار للبرميل في فبراير شباط.