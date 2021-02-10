.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير نفط العراق: نأمل حصول أرامكو على حصة بتطوير حقل "عكاس"

صادرات النفط العراقي
منشأة نفط عراقية
النفط

وزير نفط العراق: نأمل حصول أرامكو على حصة بتطوير حقل "عكاس"

توقع أن يتراوح سعر النفط بين 58-63 دولاراً للبرميل العام الجاري

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

عبر وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، عن حرص بلاده على بقاء اتفاق أوبك+ صامدا ومستمرا ومتماسكا، مؤكداً إفادة صحفية في بغداد نقلتها وكالة "رويترز" أن العراق سيظل ملتزماً باتفاق أوبك+ ولن يطلب إعفاء "أبدا". وتوقع الوزير العراقي، أن يتراوح سعر النفط بين 58-63 دولارا للبرميل في العام الجاري.

وقال عبد الجبار إنه يأمل في احتمال حصول أرامكو السعودية على حصة في صفقة لتطوير حقل عكاس العراقي للغاز.

وأضاف أن تحالفا تقوده شركة تقديم الخدمات النفطية شلمبرجير يتصدر الآن المتنافسين للفوز بالمشروع، وإن العراق ينوي إلغاء اتفاق بشأن عكاس مع كوجاز الكورية الجنوبية في الأشهر المقبلة.

ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج في أوبك على صادرات النفط في كامل إيرادات الدولة تقريبا. وتضرر بشدة جراء انخفاض أسعار الخام العام الماضي، ويواجه صعوبات لسداد أجور العاملين في القطاع العام.

العالم قد يحتاج مشاريع بـ 100 تريليون دولار للتوافق مع قصص خاصة شركات العالم قد يحتاج مشاريع بـ 100 تريليون دولار للتوافق مع "ESG"

وبدأت صادرات النفط والأسعار في الارتفاع، وقال عبد الجبار إنه يتوقع أن تبلغ الصادرات العراقية في المتوسط 2.9 مليون برميل يوميا. وقال إن إنتاج العراق سيبلغ في المتوسط 3.6 مليون برميل يوميا في فبراير شباط إذا التزم إقليم كردستان بتخفيضات إنتاج النفط المقررة من أوبك+.

كما توقع أن تبقي أوبك+ سياسة الإنتاج دون تغيير خلال الاجتماع القادم، مؤكدا أن اتفاق فض الإنتاج ساهم في خفض مخزونات الخام.

من جانب آخر، أظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الأربعاء، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات مارس آذار المتجهة إلى آسيا.

وحددت سومو سعر بيع خام البصرة الخفيف الرسمي إلى آسيا بعلاوة 1.15 دولار للبرميل إلى خامي عمان ودبي القياسيين، مقارنة بعلاوة 1.10 دولار للبرميل في فبراير شباط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد