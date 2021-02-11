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النفط يتراجع بعد صعود قوي متأثرا بالحديث عن تعافٍ أبطأ

نفط مناسبة
منصة نفط
أسعار النفط

النفط يتراجع بعد صعود قوي متأثرا بالحديث عن تعافٍ أبطأ

خام برنت هبط 0.6% إلى 61.12 دولار للبرميل

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دبي - رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، متخلية عن بعض من المكاسب القوية التي حققتها في الآونة الأخيرة، جراء توقعات لتعافٍ اقتصادي أبطأ وتكهنات بأن قوة السوق قد تغري منتجين لتقليل خفض الإنتاج.

وهبط خام برنت 35 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 61.12 دولار للبرميل في تعاملات الخميس، بعدما لامس أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2020 أمس الأربعاء.

تشهد السوق ارتفاعا مع خفض أوبك وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، للإنتاج وتوزيع اللقاحات الواقية من فيروس كورونا، مما أدى لانتعاش الآمال في تعافي الطلب.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 58.34 دولار للبرميل.

كان برنت قد ارتفع على مدار الجلسات التسع الماضية، وهي أطول فترة من المكاسب المتواصلة منذ يناير/كانون الثاني 2019. وشهد أمس الأربعاء ارتفاعا لليوم الثامن على التوالي للخام الأميركي.

وقال ستيفن إنيس كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية "بالرغم من إيجاد دعم من التراجع الكبير في مخزونات الخام الأميركية... لم تستطع أسعار النفط التمسك بمكاسبها ربما بسبب توقع أن السعودية قد تتراجع عن تخفيضاتها أحادية الجانب في فبراير /شباط، مارس/آذار وأن أوبك قد تشير إلى عودة مزيد من الإنتاج في اجتماع في مارس/آذار نظرا للتعافي الكبير في أسعار النفط".

كانت مخزونات الخام الأميركية قد انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي الأسوع الماضي، حيث هبطت 6.6 مليون برميل إلى 469 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس آذار، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز زيادة قدرها 985 ألف برميل.

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