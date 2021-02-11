قالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقا، في أحدث خطوة ضمن سلسلة تخفيضات للتوقعات وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضافت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقرير شهري، أن الطلب سيرتفع 5.79 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 96.05 مليون برميل يوميا، مخفضة بذلك توقعها 110 آلاف برميل يوميا عنه قبل شهر مضى.

وتابعت "في حين يُظهر الاقتصاد العالمي مؤشرات على تعاف قوي في 2021، يتباطأ الطلب على النفط، لكن من المتوقع أن يرتفع في النصف الثاني من 2021".

إلى ذلك، خفضت أوبك توقعاتها لإجمالي نمو إمدادات المنتجين المستقلين في 2021 إلى 670 ألف برميل يوميا مقابل توقعات سابقة 850 ألف برميل يوميا، وتقلص أيضا توقعات الخام الصخري الأميركي.

بالمقابل، رفعت أوبك توقعها للطلب العالمي على نفطها في 2021 إلى 27.5 مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة 27.2 مليون برميل يوميا.

وأشارت أوبك إلى أن إنتاجها النفطي قد ارتفع 180 ألف برميل يوميا في يناير إلى 25.50 مليون برميل يوميا.