أظهرت النتائج الأولية غير المدققة لشركة دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، تحقيق صافي خسارة بعد الضريبة 376 مليون دولار (1.378 مليار درهم) في العام 2020، مقارنة بأرباح قيمتها 157 مليون دولار (575 مليون درهم) في 2019.

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الخميس، إنه في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وما يرتبط به من آثار اقتصادية سلبية نتيجة لجائحة كوفيد-19، قامت المجموعة بتجنيب مخصصات غير نقدية بقيمة 244 مليون دولار (894 مليون درهم) نتيجة لانخفاض القيمة فيما يتعلق بموجودات الشركة في مصر، بالإضافة إلى تجنيب مخصصات بمبلغ 163 مليون دولار (597 مليون درهم) نتيجة لانخفاض القيمة المرتبطة بالشهرة وذلك بعد بيع موجودات الشركة البرية في مصر.

وأضافت دانة غاز، أنه باستثناء الانخفاض في القيمة، حققت المجموعة صافي ربح سنوي بقيمة 36 مليون دولار (131 مليون درهم) مقارنة بصافي ربح معدل باستثناء الدخل الاستثنائي والانخفاض في القيمة بمبلغ 88 مليون دولار (322 مليون درهم) في 2019، ويرجع الانخفاض في صافي الربح خلال السنة بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الأسعار المحققة.

وأوضحت الشركة، أن صافي الربح من العمليات الجارية بلغ خلال السنة 32 مليون دولار (118 مليون درهم) مما يعكس الأداء التشغيلي القوي الأساسي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وبلغت حصة دانة غاز من المقبوضات في إقليم كردستان العراق 102 مليون دولار (374 مليون درهم) لتحقق نسبة 86% من إيرادات السنة، وفي نهاية السنة بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية مبلغ 39 مليون دولار (حصة دانة غاز).

وفي مصر، جمعت الشركة مبلغ 80 مليون دولار (293 مليون درهم) خلال السنة محققة ما نسبته 81% من فواتير 2020، وفي نهاية السنة، بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية ما قيمته 130 مليون دولار.

وأنهت الشركة السنة بمتوسط إنتاج بلغ 63.200 برميل مكافئ يومياً، بانخفاض قدره 55 مقارنة بمعدل إنتاج السنة الماضية البالغ 66.200 برميل نفط مكافئ يومياً، ويرجع الانخفاض في الإنتاج بشكل أساسي إلى انخفاض الإنتاج في مصر بنسبة 8% قابله جزئياً زيادة في الإنتاج في إقليم كردستان العراق وذلك بعد الانتهاء من مشروع التوسعة في يوليو 2020.

وتوقعت دانة غاز اكتمال صفقة بيع موجوداتها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل نحو 236 مليون دولار لشركة آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة في مجموعة آي بي آر للطاقة، في النصف الأول لسنة 2021.