.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تضرر الطلب على الوقود يهبط بصافي دخل "روسنفت" 80%

روسنفت الروسية
روسنفت الروسية
النفط

تضرر الطلب على الوقود يهبط بصافي دخل "روسنفت" 80%

متابع الغاء المتابعة

موسكو – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن عملاق الطاقة الروسي "روسنفت"، اليوم الجمعة، انخفاض صافي دخل 2020 قرابة 80% مع تضرر الطلب على الوقود بفعل جائحة فيروس كورونا، بيد أن الشركة تفادت تكبد صافي خسارة للعام بالكامل مثلما توقع بعض المحللين.

وقالت روسنفت، التي تملك فيها شركة النفط العالمية بي.بي BP حصة 19.75%، إن صافي الدخل انخفض إلى 147 مليار روبل أو 2.2 مليار دولار.

وارتفعت أسهم الشركة 0.33% بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش.

وتضررت بشدة الأوضاع المالية لمنتجي النفط والغاز العالميين على مدى العام الفائت إذ أدت الجائحة إلى توقف معظم النقل الجوي والمرور على الطرق.

كورونا يكبّد شركات اقتصاد بريطانيا كورونا يكبّد "BP" أول خسارة في 10 سنوات بـ5.7 مليار دولار

وهوت بي.بي إلى تسجيل خسارة 5.7 مليار دولار العام الماضي، وهي الأولى في 10 سنوات وحذرت من بداية صعبة لعام 2021 في ظل قيود واسعة النطاق على السفر.

وقال روسنفت إن متوسط إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز تراجع 11.4% إلى 4.14 مليون برميل العام الماضي بسبب اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. وروسنفت يرأسها إيجور سيتشن وهو حليف للرئيس فلاديمير بوتين منذ أمد طويل.

إلى ذلك، أوضحت الشركة أن إيراداتها لعام 2020 انخفضت 33.6% إلى 5.76 تريليون روبل، بينما تراجعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 42.6% إلى 1.2 تريليون روبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد