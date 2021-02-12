أعلن عملاق الطاقة الروسي "روسنفت"، اليوم الجمعة، انخفاض صافي دخل 2020 قرابة 80% مع تضرر الطلب على الوقود بفعل جائحة فيروس كورونا، بيد أن الشركة تفادت تكبد صافي خسارة للعام بالكامل مثلما توقع بعض المحللين.

وقالت روسنفت، التي تملك فيها شركة النفط العالمية بي.بي BP حصة 19.75%، إن صافي الدخل انخفض إلى 147 مليار روبل أو 2.2 مليار دولار.

وارتفعت أسهم الشركة 0.33% بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش.

وتضررت بشدة الأوضاع المالية لمنتجي النفط والغاز العالميين على مدى العام الفائت إذ أدت الجائحة إلى توقف معظم النقل الجوي والمرور على الطرق.

وهوت بي.بي إلى تسجيل خسارة 5.7 مليار دولار العام الماضي، وهي الأولى في 10 سنوات وحذرت من بداية صعبة لعام 2021 في ظل قيود واسعة النطاق على السفر.

وقال روسنفت إن متوسط إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز تراجع 11.4% إلى 4.14 مليون برميل العام الماضي بسبب اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. وروسنفت يرأسها إيجور سيتشن وهو حليف للرئيس فلاديمير بوتين منذ أمد طويل.

إلى ذلك، أوضحت الشركة أن إيراداتها لعام 2020 انخفضت 33.6% إلى 5.76 تريليون روبل، بينما تراجعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 42.6% إلى 1.2 تريليون روبل.