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برنت يكسب 5.3% خلال أسبوع بدعم التحفيز وشح الإمدادات

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النفط

برنت يكسب 5.3% خلال أسبوع بدعم التحفيز وشح الإمدادات

أسعار الخام تسجل أعلى مستوى لها منذ يناير 2020

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نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يربو على عام بفضل الآمال في أن يعزز تحفيز أميركي الاقتصاد والطلب على الوقود، وفي ظل شح الإمدادات الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات كبار المنتجين.

صعد خام برنت 1.29 دولار بما يعادل 2.1% ليتحدد سعر التسوية عند 62.43 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 62.83 دولار، أعلى مستوياته منذ 22 يناير كانون الثاني 2020. وأغلق الخام الأميركي مرتفعا 1.23 دولار أو 2.1% عند 59.47 دولار، بعد صعوده إلى 59.82 دولار، ذروته منذ التاسع من يناير كانون الثاني 2020.

انتزع الخام الأميركي مكاسب أسبوعية بنحو 4.7% في حين ارتفع برنت 5.3% على مدار الأسبوع.

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يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا مع مجموعة من رؤساء البلديات وحكام الولايات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في إطار مساعيه لإقرار خطة إغاثة من تداعيات فيروس كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار لتدعيم النمو الاقتصادي ومساعدة الملايين من العاطلين عن العمل.

وتتجه مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وتدعمت الآمال حيال عودة الحياة إلى طبيعتها في نهاية المطاف بفضل تراجع حاد في إصابات كوفيد-19 وأعداد نزلاء المستشفيات.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "التحفيز الأميركي المتوقع والتقدم الجاري على صعيد اللقاحات من المرجح أن يبقي الشهية مفتوحة للأصول عالية المخاطر بتقديمه الدعم لسوق النفط".

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