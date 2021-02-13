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للأسبوع الـ 12 على التوالي.. زيادة حفارات النفط الأميركية

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حفارات نفط
النفط

للأسبوع الـ 12 على التوالي.. زيادة حفارات النفط الأميركية

بيكر هيوز: عدد الحفارات العاملة أقل 50% عن مستواها قبل عام

متابع الغاء المتابعة

أوكلاهوما - رويترز

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زادت شركات النفط والغاز الطبيعي الأميركية أعداد الحفارات للأسبوع الثاني عشر على التوالي هذا الأسبوع، في أطول موجة إضافات منذ يونيو حزيران 2017، مع بلوغ أسعار الخام أعلى مستوياتها في أكثر من عام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد خمسة حفارات إلى 397 على مدار الأسبوع المنتهي في 12 فبراير شباط، مسجلا أعلى مستوياته منذ مايو أيار.

ورغم زيادة العدد لستة أشهر متتالية، فإن الإجمالي مازال أقل بمقدار 393 حفارا، أو 50%، عن مستواه قبل عام. لكنه في تزايد منذ سجل مستوى قياسيا منخفضا عند 244 في أغسطس آب، بحسب بيانات بيكر هيوز التي ترجع حتى العام 1940.

وزاد عدد حفارات النفط الأميركية العاملة سبعة حفارات إلى 306 هذا الأسبوع، في أكبر زيادة أسبوعية خلال ما يقارب الشهر، في حين تراجعت حفارات الغاز إلى 90 من 92.

وبعد تراجع الأسعار إلى مستوى قياسي منخفض دون الصفر في أبريل نيسان 2020 بسبب فيروس كورونا الذي عصف بالطلب، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أكثر من 59 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، أعلى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني 2020.

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