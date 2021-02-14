قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، لرويترز إن بلاده في مرحلة متقدمة من محادثات مع شركات صينية حكومية، لبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين في إطار خطة لتعزيز مبيعات النفط إلى آسيا.

وأضاف في تصريحات بالهاتف "العراق يدرس كذلك مقترحات تقدمت بها الحكومة الباكستانية لبناء خزانات نفط خام في باكستان".

وتابع أن لدى وزارة النفط العراقية خططا أيضا لإقامة مرافق تخزين في بعض الدول الأخرى "وفقا لما تقتضيه مصلحة العراق في تسويق نفطه".