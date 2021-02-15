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الكرملين: بوتين ومحمد بن سلمان يناقشان اتفاق أوبك+

الامير محمد بن سلمان والرئيس الروسي بوتين
ولي العهد السعودي و الرئيس الروسي
النفط

الكرملين: بوتين ومحمد بن سلمان يناقشان اتفاق أوبك+

وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب

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دبي - العربية.نت

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ناقشا خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين تنفيذ اتفاق أوبك+ لإنتاج النفط.

وأضاف الكرملين أن بوتين أيد استمرار التعاون الوثيق بين موسكو والرياض لدعم استقرار سوق الطاقة العالمية.

واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفائها من خارج المنظمة بقيادة روسيا على خفض الإنتاج لضمان استقرار الأسعار، وضبط المخزونات.

كانت وكالة الطاقة الدولية قالت إن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب، بسبب استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وانتشار سلالاته، لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب وسرعان ما تسمح للمنتجين بضخ المزيد.

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وقالت الوكالة "في ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقع نمو متواضع للإمدادات من خارج أوبك، من المنتظر السحب سريعا من المخزونات خلال النصف الثاني من العام... يهيئ هذا المجال لأوبك+ للبدء في تقليل التخفيضات".

وأبقت وكالة مراقبة الطاقة، ومقرها باريس، على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 مستقرة إلى حد بعيد، قائلة إن تراجعا في الربع الأول من العام الجاري عن المستويات المنخفضة بالفعل في الربع الأخير من 2020 سينعكس قريبا.

وارتفعت أسعار النفط، الاثنين، لأعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا، إذ حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة. بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن تحفيزا أميركيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.

وصعد خام برنت 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 63.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ 22 يناير كانون الثاني 2020.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.28 دولار أو ما يعادل 2.2% إلى 60.75 دولار للبرميل. ولامست 60.95 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة. وكسبت أسعار النفط نحو 5% الأسبوع الماضي.

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