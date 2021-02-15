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"شل" تقيم دعوى ضد نيجيريا بأزمة عمرها نصف قرن

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رويال داتش شل
النفط

"شل" تقيم دعوى ضد نيجيريا بأزمة عمرها نصف قرن

الشركة مطالبة بسداد 476 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

لاجوس - رويترز

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أفادت إشعارات لدى هيئة تسوية النزاعات التابعة للبنك الدولي بأن رويال داتش شل دشنت تحكيما دوليا ضد نيجيريا في نزاع متعلق بتسرب للنفط حدث قبل 50 عاما.

ترتبط القضية بتسرب النفط في إيجاما-إيبوبو خلال حرب بيافرا التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970. ورفضت المحكمة العليا في نيجيريا في نوفمبر طلب شل استئناف الحكم الصادر في القضية. وتقول شل إنها لم تحصل قط على فرصة للدفاع عن نفسها في وجه مضمون المزاعم.

وقالت شركة شل بتروليوم ديفلوبمنت نيجيريا ليمتد في رسالة بالبريد الإلكتروني "هذا ليس قرارا يمكن أن نستخف به لكن، نظرا لتاريخ هذه القضية بعينها، فإننا نسعى إلى حماية لحقوقنا القانونية من محكمة دولية".

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رفعت شل الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في العاشر من فبراير. وأحجم المركز عن الإفصاح عما تسعى إليه الشركة من خلال التحكيم.

ولم يرد المدعي العام النيجيري على طلب للتعقيب.

واجهت شل، وهي أكبر شركة نفط عالمية تعمل في نيجيريا، سلسلة هزائم في المحاكم خلال عدة شهور مضت في قضايا تسريب نفطي.

وبالنسبة للقضية محل التحكيم، رفضت المحكمة العليا النيجيرية في نوفمبر طلب الشركة إبطال حكم صادر في 2010 بدفع تعويضات بقيمة 17 مليار نيرة (45 مليون دولار)، مع الفوائد المستحقة، والتي يقول المجتمع المتضرر إن قيمتها تزيد الآن عن 180 مليار نيرة تعادل 476 مليون دولار.

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