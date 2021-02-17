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أسعار الغاز الطبيعي تقفز بأكثر من 10% لهذا السبب

أسعار النفط

أسعار الغاز الطبيعي تقفز بأكثر من 10% لهذا السبب

وسط مكاسب متواصلة لعقود النفط

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دبي - العربية.نت

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قفزت أسعار العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وجاء هذا الارتفاع وسط موجة من البرد القارس في أميركا والتي عطلت التدفقات في خطوط الأنابيب وتسببت الأحوال الجوية الشديدة البرودة في إغلاق العديد من المصاف النفطية الكبيرة مغلقة في تكساس، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من خمسة ملايين مشترك في معظم الولايات الأميركية.

وقال خبير نفط، الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع "العربية" إن عوامل اللقاحات ومؤشرات الطلب، كلها ستؤدي إلى تدعيم السوق، منوهاً لأهمية توازن المخزونات من أجل تحفيز الطلب المستقبلي، نظراً للأسعار الحالية، ولحدود فوق 60 دولاراً.

وحذر من حدوث نقص في إمدادات النفط، بما يعكس زيادة السعر عن 60 دولاراً، بسبب العاصفة الثلجية، والتي أثرت على تكساس الأميركية المنتجة للنفط.

ورأى أن على منظمة أوبك إعادة التفكير في خفض الإنتاج، وتحديد الهدف بين توازن الأسواق أو تحقيق سعراً أعلى، إلى جانب تعظيم الحصص السوقية، التي قد يكون أفضل لدول المجموعة، وسيؤدي إلى توازن السوق العالمية.

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