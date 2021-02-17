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النفط يواصل مساره الصعودي وبرنت يتجاوز 64 دولاراً للبرميل 

نفط مناسبة
تنتج تكساس نحو 4.6 مليون برميل من النفط يومياً
أسعار النفط

النفط يواصل مساره الصعودي وبرنت يتجاوز 64 دولاراً للبرميل 

ترقب صدور بيانات المخزونات البترولية الأميركية

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دبي - العربية.نت

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واصلت أسعار النفط المسار الصعودي، لتستقر فوق أعلى مستوياتها بأكثر من عام، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 64.35 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي دولارا إلى 61.05 دولار للبرميل.

ويترقب سوق النفط صدور بيانات المخزونات البترولية في الولايات المتحدة عن معهد البترول الأميركي اليوم الأربعاء، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية غداً الخميس.

ودعم ارتفاع أسعار النفط إغلاق آبار ومصافٍ نفطية في تكساس الأميركية بسبب موجة من البرد الشديد.

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وقدر محللون في ريستاد انريجي، أن ما بين 500 ألف و1.2 مليون برميل من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سيتوقف بسبب الموجة البادرة التي أغلقت أيضا بعضا من أكبر المصافي النفطية في الولايات المتحدة.

وتنتج تكساس نحو 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، ويوجد بها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أميركية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية من النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية في ديسمبر كانون الأول 2020 زادت إلى 7.71 مليون برميل يوميا من 7.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني، بحسب ما ورد في "رويترز".

ووفق بيانات "جودي"، ارتفعت صادرات الخام السعودية 0.141 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.495 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

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