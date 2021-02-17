أظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية من النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية في ديسمبر كانون الأول 2020 زادت إلى 7.71 مليون برميل يوميا من 7.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني، بحسب ما ورد في "رويترز".

ووفق بيانات "جودي"، ارتفعت صادرات الخام السعودية 0.141 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.495 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وزاد إنتاج السعودية من الخام 0.008 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.980 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

إلى ذلك، تراجع استهلاك المصافي السعودية من الخام 0.011 مليون برميل يوميا إلى 2.328 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وهبطت مخزونات الخام السعودية 3.416 مليون برميل يوميا إلى 140.016 مليون برميل في ديسمبر.

كما تراجع الحرق المباشر للخام في السعودية 53 ألف برميل يوميا في ديسمبر إلى 267 ألف برميل يوميا.