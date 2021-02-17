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مصادر: الكويت تعتزم تقليص إمداد النفط لبعض المشترين الآسيويين

مؤسسة البترول الكويتية مناسبة
مؤسسة البترول الكويتية
النفط

مصادر: الكويت تعتزم تقليص إمداد النفط لبعض المشترين الآسيويين

تجري محادثات لتقليص اتفاقات التوريد السنوية مع بعض العملاء في الهند واليابان إلى 9 أشهر

متابع الغاء المتابعة

نيودلهي – رويترز

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قالت مصادر مطلعة لرويترز إن مؤسسة البترول الكويتية المنتجة للنفط تجري محادثات لتقليص اتفاقات التوريد السنوية مع بعض العملاء في الهند واليابان إلى 9 أشهر هذا العام لتلبية الطلب من مصفاتها الجديدة.

وأضافت المصادر أن مسؤولين في المؤسسة قالوا خلال اجتماع مع شركات تكرير هندية هذا الشهر، إن عقودها المقبلة لتوريد النفط مع مشترين هنود ستستمر من أبريل نيسان حتى ديسمبر كانون الأول، بدلا من أن تستمر حتى مارس آذار 2022.

وذكروا أن الكويت، وهي رابع أكبر منتج في أوبك، قالت إنها ستقيّم الوضع خلال أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني قبل الالتزام بإمدادات خلال الربع الأول من 2022.

وأوضحت المصادر أن مصفاة الزور التابعة للمؤسسة والبالغة طاقتها 615 ألف برميل يوميا، وهي الرابعة للبلاد، من المقرر أن تبدأ العمل في غضون نهاية العام، مما يحول البلد إلى واحد من أكبر منتجي الوقود في المنطقة.

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