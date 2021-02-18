قال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفط الروسية، ألكسندر ديوكوف، اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على الخام يظهر اتجاهات إيجابية وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن المنتجين والمستهلكين راضون عن أسعار نفط تتراوح بين 45 و60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أنه من الصعب الإبقاء على الأسعار فوق 60 دولارا.

وجرى تداول خام برنت حول 65 دولارا للبرميل اليوم الخميس.

وقال ديوكوف إن غازبروم نفط ستواصل دفع توزيعات أرباح مؤقتة.

تلقى ارتفاع سعر النفط في الأشهر الأخيرة الدعم أيضا من شح الإمدادات العالمية، ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.

وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن منتجي المجموعة سيخففون القيود على الإمدادات على الأرجح بعد أبريل/نيسان نظرا لتعافي الأسعار.