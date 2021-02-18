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مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 24 منطقة

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مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 24 منطقة

الطرح جرى عبر "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- رويترز

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قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، إن مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن الطرح جرى عبر "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وهي أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، وذلك في إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول".

وقال مسؤول بوزارة البترول لرويترز، إن الوزارة طرحت المزايدة أمس الأربعاء على أن تنتهي في الأول من أغسطس/آب المقبل.

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وأضاف أن المزيدة تشمل تسع مناطق للبحث والتنقيب في البحر المتوسط، و12 منطقة في الصحراء الغربية، وثلاث مناطق في خليج السويس.

وفي سياق آخر، وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، يوم أمس الأربعاء، 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب بإجمالي استثمارات نحو 11.2 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، إن التوقيع شمل 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وكذلك توقيع 3 عقود مع شركة ريد سي ريسورز الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله في 5 قطاعات بإجمالي استثمارات نحو 5.5 مليون دولار وعقدين لشركة شمال إفريقيا للتعدين للبحث في قطاعين باستثمارات نحو مليون دولار، وعقد مع شركة العبادي للتعدين والمقاولات للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 636 ألف دولار.

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