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موجة برد شديدة تدفع خام برنت لتجاوز 65 دولارا للبرميل

النفط

موجة برد شديدة تدفع خام برنت لتجاوز 65 دولارا للبرميل

تسبب الطقس البارد في الولايات المتحدة في تعطل آبار ومصافي النفط في تكساس

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دبي - العربية.نت

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تداولات، اليوم الخميس، بأكثر من 1%، بدعم من إغلاق آبار ومصافٍ نفطية في تكساس الأميركية بسبب موجة من البرد الشديد، حيث تجتاح عاصفة ثلجية كلا من تكساس وأوكلاهوما.

وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 65 دولارا للبرميل، مرتفعة بنسبة 1.26% لتصل إلى 65.15 دولار، كما صعد خام غرب تكساس بنسبة 1% إلى 61.8 دولار للبرميل.

ووصل برنت بذلك إلى أعلى مستوى منذ عام، إذ كان آخر مرة يتداول فيها النفط فوق مستوى 65 دولار في 21 يناير 2020، قبل أن تعاني أسواق النفط من تبعات وباء كورونا.

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وتسبب الطقس البارد في الولايات المتحدة في تعطل آبار ومصافي النفط في تكساس الاثنين وفرض قيود على مشغلي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو أربعة ملايين منزل وشركة.

وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، ويوجد بها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أميركية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقدر محللون في ريستاد انريجي، أن ما بين 500 ألف و1.2 مليون برميل من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سيتوقف بسبب الموجة البادرة التي أغلقت أيضا بعضا من أكبر المصافي النفطية في الولايات المتحدة.

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