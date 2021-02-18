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علاوة خام برنت إلى دبي تبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من عام

نفط مناسبة
علاوة خام برنت إلى دبي قفزت إلى 2.63 دولار للبرميل
النفط

علاوة خام برنت إلى دبي تبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من عام

قفزت إلى 2.63 دولار للبرميل وهي الأعلى منذ يناير 2020

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سنغافورة – رويترز

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كشفت بيانات رفينيتيف أن علاوة خام برنت إلى دبي قفزت إلى 2.63 دولار للبرميل وهي الأعلى منذ يناير كانون الثاني 2020.

وزادت العلاوة، المعروفة أيضا باسم مبادلات بورصة العقود الآجلة، 68 سنتا مقارنة مع إغلاق أمس الأربعاء بحسب ما تظهره البيانات.

ويشجع اتساع العلاوة بشكل اعتيادي شركات التكرير على شراء المزيد من الخام المسعر حسب خام الشرق الأوسط القياسي بدلا من النفط من حوض الأطلسي.

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وارتفع برنت اليوم الخميس لأعلى مستوى في 13 شهرا، إذ شهدت السوق عمليات شراء جديدة بتحفيز من الطقس البارد النادر في تكساس مما قد يعطل إنتاج الخام الأميركي لعدة أيام أو حتى أسابيع.

وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 65 دولارا للبرميل، مرتفعة بنسبة 1.26% لتصل إلى 65.15 دولار، كما صعد خام غرب تكساس بنسبة 1% إلى 61.8 دولار للبرميل.

ووصل برنت بذلك إلى أعلى مستوى منذ عام، إذ كان آخر مرة يتداول فيها النفط فوق مستوى 65 دولارا في 21 يناير 2020، قبل أن تعاني أسواق النفط من تبعات وباء كورونا.

وتنتج تكساس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يوميا، ويوجد بها 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في ولاية أميركية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في البلاد، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

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