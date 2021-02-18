سجلت شركة غازبروم نفط الروسية، ذراع النفط التابعة لشركة الغاز الحكومية غازبروم، انخفاضا 71% في صافي ربح 2020 إلى 117.7 مليار روبل (1.60 مليار دولار)، اليوم الخميس، بعد تهاوي الطلب على الخام وأسعاره.

وقالت الشركة إن الإيرادات نزلت 20% إلى تريليوني روبل بينما تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 42% إلى 415.4 مليار روبل.

وشهدت روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا وأحد أكبر المنتجين على مستوى العالم، انخفاضا 79% في صافي ربح 2020 إلى 147 مليار روبل، إذ عصفت جائحة فيروس كورونا بالطلب على الوقود في أسواقها الأساسية وفي أنحاء العالم.

كان عملاق الغاز الروسي شركة غازبروم تحول لتحقيق خسارة قدرها 251.3 مليار روبل (3.3 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بصافي ربح قدره 211.8 مليار روبل في الفترة المماثلة من العام 2019، بسبب ضعف الروبل.

وانخفض متوسط ​​سعر تصدير الغاز في الربع الثالث إلى 117.2 دولار لكل ألف متر مكعب من 169.8 دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت غازبروم أن إيراداتها في الربع الثالث انخفضت إلى 1.4 تريليون روبل من 1.6 تريليون روبل في العام السابق.