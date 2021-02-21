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وزير البترول المصري يزور فلسطين وإسرائيل لدعم منتدى غاز شرق المتوسط

وزير البترول المصري طارق الملا
وزير البترول المصري طارق الملا
شرق المتوسط

وزير البترول المصري يزور فلسطين وإسرائيل لدعم منتدى غاز شرق المتوسط

من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة البترول المصرية إن الوزير طارق الملا، يتوجه اليوم الأحد إلى رام الله وإسرائيل، لإجراء مباحثات مع محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، ويوفال شتانينز وزير الطاقة الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الزيارة تشمل العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم الدول السبع المؤسسة "مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا".

أوضحت أن ذلك بهدف بلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجي لتطوير سوق إقليمية للغاز في ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ بما يدعم جهود الدول الأعضاء في استثمار احتياطياتها من الغاز واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.

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تأسس منتدى غاز شرق المتوسط في عام 2019، ومقره الرئيسي القاهرة، وانضمت إليه مؤخراً دولة الإمارات بصفتها مراقبا.

ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

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