العراق يجمد اتفاق الدفع المسبق للنفط

قرر العراق تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته المالية، وذلك بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه بحسب وزير النفط.

وكان العراق، العضو في "أوبك" يسعى لاتفاق للدفع المسبق مدته خمس سنوات تبدأ في يناير من العام الحالي لشحنات من خام البصرة ولكن القرار تم تجميده.

وكانت شركة ZhenHua Oil لتجارة النفط المملوكة للحكومة الصينية قد ظهرت كأبرز المرشحين للفوز باتفاقية الدفع المسبق، وشاركت في المزايدة شركات نفط دولية وبيوت تجارية ومصافي تكرير صينية وهندية.

ورفع غولدمان كوموديتيز ريسيرش توقعاته لسعر نفط برنت الخام 10 دولارات للربعين الثاني والثالث من 2021، مشيراً إلى توقعات أقل للمخزونات، وارتفاع هوامش تكلفة استئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة.

ويتوقع البنك الأميركي أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.