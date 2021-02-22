العراق يخطط لتدشين مشاريع طاقة شمسية بقدرة 10 غيغاوات

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في بيان، إن العراق قام بترسية سبعة مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية كجزء من خطة لإنتاج 10 غيغاوات من الطاقة الشمسية بنهاية عام 2030.

وتنتشر مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد وستولد ما مجموعه 750 ميغاوات، بحسب بيان الوزارة الذي لم يكشف عن أسماء الشركات التي فازت بالعقود.

وستقع أكبر محطة في محافظة كربلاء بطاقة تصميمية تبلغ 300 ميغاوات، وأضاف البيان أن باقي المحطات ستكون في محافظات بابل والمثنى وواسط، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويسعى العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى توليد 20% من إجمالي طاقته الإنتاجية من الطاقة من مصادر متجددة للمساعدة في تخفيف الضغط على محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الهيدروكربونية في البلاد.

وقال عبد الجبار إن العراق يجري مناقشات مع شركات دولية مثل توتال إس إيه وبعض المطورين النرويجيين لبناء المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد. وأبدت شركة توتال استعدادها للعمل في مشاريع الطاقة المتجددة في العراق.