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مصر توقع اتفاقية مع فلسطين لتطوير حقل غاز غزة

النفط

مصر توقع اتفاقية مع فلسطين لتطوير حقل غاز غزة

سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وقع وزير البترول المصري طارق الملّا، مذكرة تفاهم بين مصر والسلطة الفلسطينية في شأن تطوير حقل غاز غزة للغاز الطبيعي، وذلك خلال زيارته إلى رام الله.

وأكد الجانبان أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير في إيجاد حلّ جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز، ما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني، والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون الثنائي مع بقية الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لا سيما إسرائيل من أجل تسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة.

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