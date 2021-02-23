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وفاة وزير البترول السعودي الأسبق زكي يماني

Ahmed Zaki Yamani (AP)
أحمد زكي يماني
اقتصاد السعودية

وفاة وزير البترول السعودي الأسبق زكي يماني

تقلد المنصب من 1962 إلى 1986

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العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

توفي، اليوم الثلاثاء، وزير البترول السعودي الأسبق أحمد زكي يماني في لندن عن عمر ناهز 90 عاماً، وسيتم دفنه في مقابر المعلاة بمكة.

وولد أحمد زكي يماني في مكة المكرمة عام 1930، حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية في عام 1952، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية.

أحمد زكي يماني
أحمد زكي يماني

وعمل مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء في عام 1957، ثم وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عام 1960، وشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1962- 1986.

أحمد زكي يماني
أحمد زكي يماني

وبحلول عام 1990، أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة، هذا وقد نعى نشطاء التواصل الاجتماعي عراب الذهب الأسود عبر وسم #أحمد_زكي_يماني داعين له بالرحمة والمغفرة.

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